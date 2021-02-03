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Анастасия Павлюченкова выиграла всего 3 гейма в матче с Гарбинье Мугурусой в Мельбурне

Анастасия Павлюченкова выиграла всего 3 гейма в матче с Гарбинье Мугурусой в Мельбурне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под 11-м номером, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Испании Гарбинье Мугурусе (6) со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в полуфинал Мугуруса поспорит с американкой Софьей Кенин, получившей второй номер посева. В третьем круге действующая чемпионка Australian Open победила соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 5:7, 7:5, 6:2.

Мельбурн. Женщины. Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Мари Боузкова (Чехия, 16) — 6:0, 4:6, 6:3.

Мельбурн-1 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 09:25 МСК
Гарбинье Мугуруса
15
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Анастасия Павлюченкова
39
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Мельбурн-1 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 05:40 МСК
Джессика Пегула
64
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		5 2
5 		7 6
         
Софья Кенин
4
США
Софья Кенин
С. Кенин
Мельбурн-1 (ж). 3-й круг
03 февраля 2021, среда. 05:15 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 3
         
Мари Боузкова
52
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
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