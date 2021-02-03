Анастасия Павлюченкова выиграла всего 3 гейма в матче с Гарбинье Мугурусой в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под 11-м номером, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Испании Гарбинье Мугурусе (6) со счётом 1:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 56 минут.
Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 брейков.
За выход в полуфинал Мугуруса поспорит с американкой Софьей Кенин, получившей второй номер посева. В третьем круге действующая чемпионка Australian Open победила соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 5:7, 7:5, 6:2.
Мельбурн. Женщины. Третий круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Мари Боузкова (Чехия, 16) — 6:0, 4:6, 6:3.
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