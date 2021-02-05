С. Уильямс вышла в полуфинал турнира в Мельбурне и сыграет с первой ракеткой мира Барти

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под пятым номером, вышла в полуфинал, одолев соотечественницу Даниэль Коллинз (13) со счётом 6:2, 4:6, [10:6]. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.



Бывшая первая ракетка мира 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету Коллинз 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.



За выход в финал соревнований Уильямс поспорит с лидером рейтинга WTA австралийкой Эшли Барти. Во втором полуфинале встретятся чешка Маркета Вондроушова (8) и испанка Гарбинье Мугуруса (6).



Серена завершила минувший сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде.