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С. Уильямс вышла в полуфинал турнира в Мельбурне и сыграет с первой ракеткой мира Барти

С. Уильямс вышла в полуфинал турнира в Мельбурне и сыграет с первой ракеткой мира Барти
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под пятым номером, вышла в полуфинал, одолев соотечественницу Даниэль Коллинз (13) со счётом 6:2, 4:6, [10:6]. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Бывшая первая ракетка мира 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету Коллинз 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в финал соревнований Уильямс поспорит с лидером рейтинга WTA австралийкой Эшли Барти. Во втором полуфинале встретятся чешка Маркета Вондроушова (8) и испанка Гарбинье Мугуруса (6).

Серена завершила минувший сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В 2020 году 39-летняя американка выиграла один турнир WTA — в Окленде.

Мельбурн-1 (ж). 1/4 финала
05 февраля 2021, пятница. 05:35 МСК
Даниэль Коллинз
46
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 0 6
6 		4 1 10
         
Серена Уильямс
11
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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