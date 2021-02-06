Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Собкин: Россия — фаворит финала ATP Cup по рейтингу, но он сейчас не имеет значения

Собкин: Россия — фаворит финала ATP Cup по рейтингу, но он сейчас не имеет значения
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал выход сборной России в финал командного турнира ATP Cup. Россияне обыграли немцев со счётом 2-1. Даниил Медведев обыграл Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5), а Андрей Рублёв одержал победу в трёх сетах в матче со Штруффом (3:6, 6:1, 6:2). Евгений Донской и Александр Карацев проиграли в парном матче Кевину Кравицу и Яну-Ленард Штруффу. Матч закончился со счётом 3:6, 6:7 (2:7). В финале турнира россияне сыграют с итальянцами.

«Ребята — молодцы, провели тяжёлые и нервные матчи. Конечно, соперники были разными, но сейчас всё перемешано, на рейтинг смотреть не надо. Штруфф не менее, а может и более, опасен, чем какой-то рейтинговый игрок. Непросто играть с любым соперником. Все матчи наших ребят шли по одному сценарию — первый сет проигран. Причина — в нервах, да и игроки находятся не на пике формы. Если говорить о Дане, то он всё-таки играл со Зверевым. Нет ничего экстраординарного в том, что Медведев проиграл Звереву сет. Возможно, при прочих равных условиях, Рублёв не проиграл бы Штруффу сет, но тот тоже может выдать приличную игру, особенно когда подаёт.

Что касается финала, то наши — фавориты по рейтингу, но он сейчас не имеет огромного значения. Исходя из общих позиций и силе игры, конечно, Медведев сильнее Берреттини, а Рублев сильнее Фоньини. Но это не означает, что наши выиграют матч. Тем более с каждым днем приближения к Australian Open нервов всё больше. Очень тяжёлое время, все напрягаются. Под таким нервным напряжением может быть всё что угодно. Не удивлюсь любому результату", — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Борис Собкин — о победах Рублёва и Медведева: для начала сезона — вполне добротный теннис
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021