Собкин: Россия — фаворит финала ATP Cup по рейтингу, но он сейчас не имеет значения

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал выход сборной России в финал командного турнира ATP Cup. Россияне обыграли немцев со счётом 2-1. Даниил Медведев обыграл Александра Зверева (3:6, 6:3, 7:5), а Андрей Рублёв одержал победу в трёх сетах в матче со Штруффом (3:6, 6:1, 6:2). Евгений Донской и Александр Карацев проиграли в парном матче Кевину Кравицу и Яну-Ленард Штруффу. Матч закончился со счётом 3:6, 6:7 (2:7). В финале турнира россияне сыграют с итальянцами.

«Ребята — молодцы, провели тяжёлые и нервные матчи. Конечно, соперники были разными, но сейчас всё перемешано, на рейтинг смотреть не надо. Штруфф не менее, а может и более, опасен, чем какой-то рейтинговый игрок. Непросто играть с любым соперником. Все матчи наших ребят шли по одному сценарию — первый сет проигран. Причина — в нервах, да и игроки находятся не на пике формы. Если говорить о Дане, то он всё-таки играл со Зверевым. Нет ничего экстраординарного в том, что Медведев проиграл Звереву сет. Возможно, при прочих равных условиях, Рублёв не проиграл бы Штруффу сет, но тот тоже может выдать приличную игру, особенно когда подаёт.

Что касается финала, то наши — фавориты по рейтингу, но он сейчас не имеет огромного значения. Исходя из общих позиций и силе игры, конечно, Медведев сильнее Берреттини, а Рублев сильнее Фоньини. Но это не означает, что наши выиграют матч. Тем более с каждым днем приближения к Australian Open нервов всё больше. Очень тяжёлое время, все напрягаются. Под таким нервным напряжением может быть всё что угодно. Не удивлюсь любому результату", — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.