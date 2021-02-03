Борис Собкин — о победах Рублёва и Медведева: для начала сезона — вполне добротный теннис

Борис Собкин, заслуженный тренер России и многолетний наставник Михаила Южного, прокомментировал выход сборной России в полуфинал ATP Cup в Мельбурне. Сборная России обыграла японцев и гарантировала себе первое место в группе D.

«В сегодняшних матчах Рублёв и Медведев сыграли лучше, чем в первом матче. Это естественно, потихоньку входят в форму. Они молодцы! Для начала сезона — это вполне добротный теннис. Ребята играют хорошо, класс свой подтверждают. В начале сезона очень важно внутренне почувствовать, что ты ничего не растерял, находишься на уровне. Медведеву и Рублеву это удаётся. После долгого перерыва уходит чувство игры. Ты понимаешь, что в теннис играть не разучился, но нужно прочувствовать ритм. А тренировки — это немного другое.



Соперник в полуфинале? В начале года не бывают удобных или неудобных. Всё настолько непредсказуемо, что по меркам рейтинга судить очень сложно. Все только набирают форму, входят в игру», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.