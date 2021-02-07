Первая ракетка мира Барти выиграла турнир в Мельбурне, обыграв в финале Мугурусу

Первая ракетка рейтинга WTA австралийка Эшли Барти в двух сетах обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в финале турнира Мельбурн-1 – 2:0 (7:6, 6:4). Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут.

24-летняя Барти в этом поединке совершила 11 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов (36%). У её 27-летней оппонентки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 из 3 реализованных брейк-пойнтов (100%). По выигранным очкам – 84:70 в пользу австралийки.

На пути к финалу Эшли Барти обыграла румынку Ану Богдан, представительницу Чехии Мари Боузкову, Шелби Роджерс и Серену Уильямс (неявка) из США.

Напомним, что турнир Мельбурн-1 проходил в Австралии с 31 января по 7 февраля. Призовой фонд составил $ 442 тыс.