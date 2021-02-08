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Тим обыграл Кукушкина на старте Australian Open

Тим обыграл Кукушкина на старте Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг Australian Open. В матче первого круга третья ракетка мира в трёх сетах обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. Тим выполнил один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 23. Его соперник, занимающий 90-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

Соперником Тима по второму кругу станет победитель матча Доминик Кёпфер (Германия) — Уго Дельен (Боливия).

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Australian Open (м). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 06:05 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6    
6 2 		2 3    
             
Михаил Кукушкин
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
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