Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова во втором круге турнира Australian Open проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 5:7, 6:2, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. Кузнецова сделала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Бенчич сделала один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге турнира Бенчич встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, победившей китаянку Чжу Линь.

Во втором круге Australian Open россиянка Екатерина Александрова проведёт матч с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, Анастасия Потапова – с американкой Сереной Уильямс, а Вероника Кудерметова – с румынкой Симоной Халеп.