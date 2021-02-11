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Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге Australian Open

Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова во втором круге турнира Australian Open проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 5:7, 6:2, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. Кузнецова сделала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Бенчич сделала один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге турнира Бенчич встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, победившей китаянку Чжу Линь.

Во втором круге Australian Open россиянка Екатерина Александрова проведёт матч с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, Анастасия Потапова – с американкой Сереной Уильямс, а Вероника Кудерметова – с румынкой Симоной Халеп.

Australian Open (ж). 2-й круг
11 февраля 2021, четверг. 03:15 МСК
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		2 6
5 		6 4
         
Светлана Кузнецова
37
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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