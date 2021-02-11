Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге Australian Open
Российская теннисистка Светлана Кузнецова во втором круге турнира Australian Open проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 5:7, 6:2, 4:6.
Матч продолжался 2 часа 40 минут. Кузнецова сделала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Бенчич сделала один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.
В третьем круге турнира Бенчич встретится с бельгийкой Элисе Мертенс, победившей китаянку Чжу Линь.
Во втором круге Australian Open россиянка Екатерина Александрова проведёт матч с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, Анастасия Потапова – с американкой Сереной Уильямс, а Вероника Кудерметова – с румынкой Симоной Халеп.
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