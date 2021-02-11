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Кенин — о поражении в матче с Канепи на AO: я просто не смогла справиться с давлением

Кенин — о поражении в матче с Канепи на AO: я просто не смогла справиться с давлением
Теннис / Australian Open 2021 0
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Действующая чемпионка Australian Open американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала своё поражение в поединке с представительницей Эстонии Кайей Канепи в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

«Я не могла поймать свой ритм. Сегодня я слишком нервничала. Кайя играла действительно здорово. По-видимому, у неё было хороший план на сегодняшний матч, и я ничего не смогла противопоставить этому. И, кроме того, я просто не смогла справиться с давлением», — сказала Кенин на канале Australian Open в YouTube.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Канепи прокомментировала победу в матче с действующей чемпионкой Australian Open Кенин
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