Тим обыграл Кирьоса на Australian Open, отдав два первых сета
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга Тим обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты. Третья ракетка мира Тим выполнил 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Кирьос, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, 24 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.
За путёвку в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Тим поспорит с болгарином Григором Димитровым. Он вышел в следующий раунд на отказе испанца Пабло Карреньо-Бусты.
В 2020 году чемпионом Australian Open стал серб Новак Джокович. Он в финале в пяти сетах обыграл Тима.
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