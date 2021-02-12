Тим обыграл Кирьоса на Australian Open, отдав два первых сета

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга Тим обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты. Третья ракетка мира Тим выполнил 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Кирьос, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, 24 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

За путёвку в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Тим поспорит с болгарином Григором Димитровым. Он вышел в следующий раунд на отказе испанца Пабло Карреньо-Бусты.

В 2020 году чемпионом Australian Open стал серб Новак Джокович. Он в финале в пяти сетах обыграл Тима.