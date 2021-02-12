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Тим обыграл Кирьоса на Australian Open, отдав два первых сета

Тим обыграл Кирьоса на Australian Open, отдав два первых сета
Теннис / Australian Open 2021 0

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга Тим обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты. Третья ракетка мира Тим выполнил 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Кирьос, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, 24 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8.

За путёвку в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Тим поспорит с болгарином Григором Димитровым. Он вышел в следующий раунд на отказе испанца Пабло Карреньо-Бусты.

В 2020 году чемпионом Australian Open стал серб Новак Джокович. Он в финале в пяти сетах обыграл Тима.

Australian Open (м). 3-й круг
12 февраля 2021, пятница. 11:20 МСК
Доминик Тим
3
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		4 6 6 6
6 		6 3 4 4
             
Ник Кирьос
47
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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