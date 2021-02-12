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Светлана Кузнецова: покидаю Австралию гораздо раньше, чем хотелось бы

Светлана Кузнецова: покидаю Австралию гораздо раньше, чем хотелось бы
Теннис / Australian Open 2021 0
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Россиянка Светлана Кузнецова подвела итоги выступления на Открытом чемпионате Австралии. Во втором соревновании она со счётом 5:7, 6:2, 4:6 проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.

«Пришло время возвращаться домой. К сожалению, покидаю Австралию гораздо раньше, чем хотелось бы.
Хочу выразить свою благодарность организаторам турнира и всей поездки, Федерации тенниса Австралии и огромное спасибо за терпение и труд Крэйгу Тили. В это непростое время вы сделали практически невозможное.

Спасибо австралийским жителям за гостеприимство, как всегда было здорово посетить ваш континент. Спасибо за поддержку всем, кто болел за меня. Сейчас я хочу восстановиться и прийти в форму, впереди новые турниры», — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Светланы Кузнецовой в «Инстаграме».

Кузнецова проиграла Бенчич во втором круге Australian Open
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