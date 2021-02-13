Кирьос: не поеду на турнир в другую страну, чтобы неделю сидеть на карантине

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что ещё не принял решения о планах на 2021 год. Ранее Кирьос отказывался ездить на турниры, которые проходят в других странах. Ник решил не рисковать здоровьем из-за пандемии коронавируса. Накануне в матче третьего круга Australian Open он проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.
«Могу меняться, как ветер. Пока ни в чём не уверен. Посмотрим, какой будет ситуация с коронавирусом. Не знаю, как отнесусь к карантину в других странах на турнирах.
Я привык играть на заполненных зрителями аренах и не буду заставлять себя ездить по всему миру в не подходящее для этого время. Не поеду куда-то, чтобы сидеть неделями на карантине, а затем играть. В общем, не знаю. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Кирьоса Tennis World USA.
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