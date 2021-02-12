«Ворчание Азарено — это нормально, а мой возглас — нет?» Кирьос поспорил с судьёй

Австралийский теннисист Ник Кирьос остался недоволен тем, что судья на вышке во время матча третьего круга Australian Open с Домиником Тимом отдал очко сопернику после громкого возгласа. Судья остановил розыгрыш, отдав очко Тиму. Он посчитал, что Кирьос криком создал помеху сопернику.

Естественно, что австралиец с этим не согласился. Он напомнил о громком ворчании белорусской теннисистки Виктории Азаренко.

«То есть мой крик это помеха, а некоторые ворчания — нет? Почему? Ворчание Азаренко — нормально, а мой возглас — нет?» — сказал Кирьос.

Тим в итоге одержал победу со счётом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. За путёвку в четвертьфинал турнира «Большого шлема» Тим поспорит с болгарином Григором Димитровым. Он вышел в следующий раунд на отказе испанца Пабло Карреньо-Бусты.