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Рублёв поделился ожиданиями от матча с Руудом на Australian Open

Рублёв поделился ожиданиями от матча с Руудом на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказал мнение о сопернике в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — норвежце Каспере Рууде. Рублёв и Рууд дважды встречались на турнире в Гамбурге, оба матча остались за россиянином.

«Помню, в первой встрече я проигрывал сет и брейк, но потом получилось выиграть. В 2020 году был очень тяжёлый матч, очень интенсивная игра, очень высокий и быстрый уровень игры. Было очень сложно, но получилась выиграть достаточно уверенно в двух сетах. Поэтому посмотрим. Сейчас он в хорошей форме. Уверен, будет очень физический матч, потому что он бегает очень здорово, играет длинные розыгрыши. И будет очень интенсивный матч, ведь он тоже играет очень быстро, у него очень крутой удар справа. Будет очень сложный матч», — сказал Рублёв в эфире Eurosport Россия.

Андрей Рублёв и Даниил Медведев – в шаге от русского четвертьфинала на Australian Open
Андрей Рублёв ворвался во вторую неделю Australian Open, не потеряв ни сета. Ему и Медведеву осталась одна победа до очного поединка.
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