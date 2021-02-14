Рублёв поделился ожиданиями от матча с Руудом на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв высказал мнение о сопернике в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — норвежце Каспере Рууде. Рублёв и Рууд дважды встречались на турнире в Гамбурге, оба матча остались за россиянином.

«Помню, в первой встрече я проигрывал сет и брейк, но потом получилось выиграть. В 2020 году был очень тяжёлый матч, очень интенсивная игра, очень высокий и быстрый уровень игры. Было очень сложно, но получилась выиграть достаточно уверенно в двух сетах. Поэтому посмотрим. Сейчас он в хорошей форме. Уверен, будет очень физический матч, потому что он бегает очень здорово, играет длинные розыгрыши. И будет очень интенсивный матч, ведь он тоже играет очень быстро, у него очень крутой удар справа. Будет очень сложный матч», — сказал Рублёв в эфире Eurosport Россия.