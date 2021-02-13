Андрей Рублёв и Даниил Медведев – в шаге от русского четвертьфинала на Australian Open

Андрей Рублёв ворвался во вторую неделю Australian Open, не потеряв ни сета. Ему и Медведеву осталась одна победа до очного поединка.

Россиянин Андрей Рублёв стремительно ворвался во вторую неделю Australian Open – 2021, повторив свой лучший результат на этом турнире. В случае успеха в четвёртом раунде Медведева и Рублёва нас ждёт русский четвертьфинал.

Даниил Медведев – во 2-й неделе Australian Open! Россиянин впервые выиграл 5-сетовый матч Даниил Медведев вышел в четвёртый круг турнира «Большого шлема». С конца прошлого сезона он обыграл уже 17 соперников подряд!

После того, как Аслан Карацев и Даниил Медведев успешно прошли в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, всё внимание поклонников российского тенниса переключилось на Андрея Рублёв. 8-й номер мировой классификации уверенно прошёл два стартовых круга турнира, не отдав соперникам ни сета. В третьем раунде жребий свёл россиянина с 39-летним испанцем Фелисьяно Лопесом.

В отличие от Андрея, испанец подошёл к третьему кругу, проведя два тяжелейших поединка и 9 сетов в общей сложности. Перед матчем Рублёв рассказал, что давно дружит с Лопесом, и здесь на турнире каждый вечер ходит с ним ужинать. Россиянин даже заверил журналистов, что и перед очной встречей с Фелисьяно не нарушит эту традицию. «Думаю, что это будет интересный матч. Мы с Фелисьано – хорошие друзья, почти каждый вечер вместе ужинаем здесь, в Мельбурне. Знаю, как непросто ему пришлось. Он был рад пройти уже хотя бы один круг. Мне сложно представить его счастье, когда он отыгрался с 0:2 по партиям. Конечно, мне будет тяжело. Мы много раз тренировались вместе, я знаю, как сильно Фелисиано подаёт, как умеет подрезать и пробивать с лёта. Надеюсь, что в первых двух матчах он устал», — пошутил Рублёв в интервью Eurosport.

Без потери сета! Хачанов и Рублёв шагнули в третий круг Australian Open А вот следующий соперник Андрея Рублёва сыграл пять партий, совершив потрясающий камбэк.

До этого соперники не встречались в официальных матчах ни разу. Отметим, что разница в возрасте у них довольно внушительная – 16 лет. Поначалу преимущество в возрасте было незаметно. Лопес очень хорошо двигался, отлично подавал. Андрей, который славится своим приёмом, долго не мог подобрать ключи к подаче опытного соперника. Лишь в 12-м гейме Рублёв смог дожать соперника и сделать первый брейк за всю партию – 7:5.

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В следующих сетах преимущество россиянина уже было более очевидным. Оба раза он в начале партии брал чужую подачу, а затем уверенно доводил дело до победы – 7:5, 6:2, 6:3 за 1 час 33 минуты борьбы. Андрей 33 раза пробил навылет, в то время как соперник – 22. Даже по эйсам Рублёв обогнал опытного испанца – 12-11.

Так Рублёв повторил свой прошлогодний успех на Australian Open, дойдя до 4-го круга турнира. Андрей продолжил победную серию, начатую ещё в концовке прошлого сезона. Он выиграл на Итоговом чемпионате ATP у Доминика Тима, затем победил в четырёх матчах ATP Cup и в трёх на Открытом чемпионате Австралии. Теперь у россиянина 8 таких успешных поединков. Дальше Рублёву играть с норвежцем Каспером Руудом, который на год моложе россиянина. Если же Андрей Рублёв и Даниил Медведев успешно проведут свои встречи в рамках 1/8 финала, то мы увидим на Australian Open русский четвертьфинал, как это было совсем недавно на US Open-2020.