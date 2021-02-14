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4-я ракетка мира Кенин проиграла 18-летней австралийке без рейтинга на турнире в Мельбурне

4-я ракетка мира Кенин проиграла 18-летней австралийке без рейтинга на турнире в Мельбурне
Теннис / WTA 0

4-я ракетка мира американка Софья Кенин проиграла 18-летней австралийке без рейтинга Оливии Гадеки в матче второго круга на турнире «Мельбурн-4». Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. Чемпионка Australian Open 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 17. На счету её соперницы 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейка из 12.

Соперницей Гадеки в следующем раунде соревнований станет победительница матча Гретье Миннен (Бельгия) — Ребекка Петерсон (Швеция).

На Открытом чемпионате Австралии Кенин завершила выступления во втором круге. Со счётом 3:6, 2:6 она уступила Кайе Канепи из Эстонии.

Мельбурн-4 (ж). 2-й круг
14 февраля 2021, воскресенье. 07:05 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 4
2 		7 7 6
         
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки
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