4-я ракетка мира Кенин проиграла 18-летней австралийке без рейтинга на турнире в Мельбурне
4-я ракетка мира американка Софья Кенин проиграла 18-летней австралийке без рейтинга Оливии Гадеки в матче второго круга на турнире «Мельбурн-4». Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 4:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. Чемпионка Australian Open 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 17. На счету её соперницы 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейка из 12.
Соперницей Гадеки в следующем раунде соревнований станет победительница матча Гретье Миннен (Бельгия) — Ребекка Петерсон (Швеция).
На Открытом чемпионате Австралии Кенин завершила выступления во втором круге. Со счётом 3:6, 2:6 она уступила Кайе Канепи из Эстонии.
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