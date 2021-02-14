Мария Шарапова поздравила с Днём святого Валентина, показав фото в розовом купальнике

Бывшая первая ракетка мира, пятикратная чемпионка мэйджоров Мария Шарапова поздравила подписчиков с Днём святого Валентина с пляжа на острове Провиденсьялес. Мария сфотографировалась в розовом купальнике, подчёркивающем её фигуру.
“С Днём святого Валентина с этого волшебного берега! Пляж настолько фотогеничен, что затмевает собой даже мой розовый купальник!” — написала Шарапова на своей странице в “Инстаграме”.
Фото можно посмотреть на странице Марии Шараповой в “Инстаграме”.
Ранее Шарапова сообщила, что согласилась выйти замуж за своего бойфренда — британского миллионера Александра Гилкса.
Шарапова — одна из 10 женщин в истории, собравшая «Карьерный шлем» (выиграла все турниры «Большого шлема», но не за один год). Мария объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Россиянка выиграла 36 одиночных титулов WTA и 3 турнира в парном разряде. Кроме того, на её счету серебряная медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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