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Соперницей Дарьи Касаткиной в финале турнира в Мельбурне будет Мари Боузкова

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под вторым номером, не смогла пробиться в финал, проиграв представительнице Чехии Мари Боузковой (13) со счётом 7:6 (11:9), 2:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 3 часа 12 минут.

Бьянка ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков. В третьем сете канадка не реализовала два матчбола.

В финале Боузкова сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая победила американку Даниэль Коллинз (8) со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:1. Турнир в Мельбурне завершится завтра, 19 февраля.

На проходящем параллельно Открытом чемпионате Австралии Боузкова проиграла в первом круге, Касаткина — во втором.