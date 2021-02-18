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Соперницей Дарьи Касаткиной в финале турнира в Мельбурне будет Мари Боузкова

Соперницей Дарьи Касаткиной в финале турнира в Мельбурне будет Мари Боузкова
Теннис / WTA 0
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на турнире в Мельбурне (Австралия) под вторым номером, не смогла пробиться в финал, проиграв представительнице Чехии Мари Боузковой (13) со счётом 7:6 (11:9), 2:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 3 часа 12 минут.

Бьянка ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 брейков. В третьем сете канадка не реализовала два матчбола.

В финале Боузкова сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая победила американку Даниэль Коллинз (8) со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:1. Турнир в Мельбурне завершится завтра, 19 февраля.

На проходящем параллельно Открытом чемпионате Австралии Боузкова проиграла в первом круге, Касаткина — во втором.

Мельбурн-4 (ж). 1/2 финала
18 февраля 2021, четверг. 07:50 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 9 		6 7
7 11 		2 5
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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