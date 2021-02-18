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Финал Кубка Билли Джин Кинг не состоится в апреле

Финал Кубка Билли Джин Кинг не состоится в апреле
Теннис / Кубок Федерации 0

Финал Кубка Билли Джин Кинг (бывшего Кубка Федерации) не состоится в запланированные сроки, сообщает пресс-служба соревнований. Напомним, финальная стадия должна была пройти с 13 по 18 апреля в Будапеште (Венгрия).

«Была проделана большая работа по подготовке к апрельскому мероприятию в соответствии с национальными правилами здравоохранения и строгими протоколами по борьбе с коронавирусом. Мы рассматриваем несколько сценариев, в том числе проведение матчей при пустых трибунах.

Однако продолжающаяся неопределённость и проблемы, связанные с коронавирусом, как на местном, так и на международном уровне, сделали невозможным проведение командных соревнований подобного масштаба в Будапеште в запланированные сроки», — говорится в заявлении.

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