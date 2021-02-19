«Открытый, честный, скромный». Стаббс и Клейстерс рассказали о симпатии к Медведеву
Победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс и бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах Ким Клейстерс поделились своим мнением о российском теннисисте Данииле Медведеве.
«Мне очень нравится Даниил Медведев», — написала Стаббс на своей странице в «Твиттере».
«Мне тоже! Открытый, честный, скромный, весёлый на послематчевых интервью. Приятный и свежий. И отличный игрок», — ответила ей Клейстерс.
Напомним, 21 февраля Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии. В полуфинальном матче Даниил обыграл грека Стефаноса Циципаса, Джокович — россиянина Аслана Карацева, пробившегося в основную стадию через квалификацию.
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