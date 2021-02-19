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Актёр Рассел Кроу: теперь я буду болеть за Даниила Медведева

Актёр Рассел Кроу: теперь я буду болеть за Даниила Медведева
Теннис / Australian Open 2021 0

Знаменитый актёр, обладатель премии «Оскар» Рассел Кроу следил за полуфинальным матчем Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниил Медведевым и греком Стефаносом Циципасом. Перед игрой он написал в своём «твиттере»: «Я за Циципаса».

После того как россиянин одержал победу со счётом 6:4, 6:2, 7:5, Кроу добавил: «Ну ладно… Борьба была упорнее, чем скажет статистика. Однажды Циципас будет там, если решит сделать это. Теперь я буду болеть за Медведева и Наоми».

В финале Медведев сыграет с действующим чемпионом Australian Open, первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В поединке за титул в женском одиночном разряде сразятся японка Наоми Осака и американка Дженнифер Брэйди. Турнир завершится 21 февраля.

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