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Australian Open – 2021 – прямая трансляция финала: Джокович – Медведев, статистика, ожидания, видео

Джокович – Медведев, финал Australian Open
Даниил Сальников
Джокович – Медведев, финал Australian Open. Нам нужна одна победа. Даня, давай! LIVE!
Даниил Медведев уже однажды был в финале «Шлема». Пора бы его и взять! Всё самое интересное – в нашем онлайне.
Теннис / Australian Open 2021 0

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Новак ДжоковичДаниил Медведев на Australian Open 2021. Лучший теннисист России на всех парах мчится к своему первому титулу на турнире «Большого шлема». Даниил уже играл в решающем матче US Open-2019 и тогда уступил в тяжёлой битве Рафаэлю Надалю. Сейчас в Мельбурне ему будет противостоять ещё один великий чемпион – действующий победитель Открытого чемпионата Австралии, первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии. Даниил уже гарантировал себе впервые попадание в топ-3 мирового рейтинга. Но можно замахнуться и на большее. Начало этого исторического матча для российского тенниса в воскресенье, в 11:30 по московскому времени. Не пропустите!

Australian Open-2021. Мужчины. Сетка
Australian Open-2021. Мужчины. Расписание
Вижу будущее! Расписание матчей 20 февраля Не пропустите!
Live Даниил Сальников

Вижу будущее!

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19:11 Даниил Сальников

Как прошёл полуфинал Медведев — Циципас, читайте в нашем специальном материале.

Медведев в финале против Джоковича! И русский парень знает, как побеждать первую ракетку
Даниил Медведев разгромил грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open. Его серия побед уже составляет 20 матчей!
19:07 Даниил Сальников

Расписание матчей 20 февраля

Ну а в субботу главным матчем дня будет женский финал. Вот так выглядит расписание 13-го дня на АО-2021.

11:30 мск. Дженнифер Брэйди — Наоми Осака.
Далее. Микст. Финал.
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19:04 Даниил Сальников

Не пропустите!

Финал Джокович — Медведев начнётся в воскресенье, 21 февраля в 11:30 мск.

Australian Open (м). Финал
21 февраля 2021, воскресенье. 11:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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