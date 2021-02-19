Джокович – Медведев, финал Australian Open. Нам нужна одна победа. Даня, давай! LIVE!

Приветствуем всех любителей тенниса! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Новак Джокович – Даниил Медведев на Australian Open 2021. Лучший теннисист России на всех парах мчится к своему первому титулу на турнире «Большого шлема». Даниил уже играл в решающем матче US Open-2019 и тогда уступил в тяжёлой битве Рафаэлю Надалю. Сейчас в Мельбурне ему будет противостоять ещё один великий чемпион – действующий победитель Открытого чемпионата Австралии, первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии. Даниил уже гарантировал себе впервые попадание в топ-3 мирового рейтинга. Но можно замахнуться и на большее. Начало этого исторического матча для российского тенниса в воскресенье, в 11:30 по московскому времени. Не пропустите!
Вижу будущее!
Как прошёл полуфинал Медведев — Циципас, читайте в нашем специальном материале.
Расписание матчей 20 февраля
Ну а в субботу главным матчем дня будет женский финал. Вот так выглядит расписание 13-го дня на АО-2021.
Далее. Микст. Финал.
Не пропустите!
Финал Джокович — Медведев начнётся в воскресенье, 21 февраля в 11:30 мск.
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