Джокович смешил Медведева, Даниил сломал ракетку на эмоциях. Фото финала Australian Open

21 февраля в Мельбурне на корте стадиона «Род Лэйвер Арена» сербский теннисист Новак Джокович в трёх сетах обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии 2021. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:2 и продлилась 1 час 54 минуты.

«Непросто говорить, когда только что проиграл в финале „Большого шлема“, но постараюсь. Надеюсь, получится лучше, чем на корте. В первую очередь хочу поздравить Новака и его команду. Девять титулов в Австралии и 18 в целом — это потрясающе. Скорее всего, это не последний твой „Шлем“. У меня нет слов», — сказал Медведев во время церемонии награждения.

Лучшие кадры с матча Новак Джокович — Даниил Медведев — в фоторепортаже мировых информационных агентств.