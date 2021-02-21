Новак Джокович возьмёт перерыв в соревнованиях, чтобы восстановиться после травмы

Победитель Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович сообщил, что возьмёт перерыв в соревнованиях, чтобы восстановиться после травмы.
«Не полностью восстановился. Завтра сделаю ещё МРТ, перед тем как улететь. Но я однозначно возьму небольшой перерыв. Не знаю, сколько времени мне потребуется. Я был полностью сфокусирован на выступлении в Австралии. Нет ни одного турнира, на котором я стал бы так рисковать и прикладывать все усилия», — сказал Джокович во время послематчевого интервью.
В финальном матче Открытого чемпионате Австралии Джокович со счётом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл россиянина Даниила Медведева. Это третья подряд победа Джоковича на турнире. В прошлом году серб в финале со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира австрийца Доминика Тима.
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