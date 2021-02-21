Джокович — о травме: многие сомневались, но МРТ показала, что был надрыв мышцы

Победитель Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович рассказал о травме, которую получил во время матча с Тейлором Фритцем (США) в третьем круге соревнований.
«Был надрыв мышцы. Не думаю, что когда-либо испытывал то, что произошло в третьем круге. Поехал на МРТ, и она показала, что это надрыв. Люди подвергали это сомнению, сомневались, что был надрыв, но он был. Могу попросить доктора и физиотерапевта, чтобы они это подтвердили.
Это было серьёзной помехой — не тренировался в дни между матчами. Хорошо, что мои матчи проходили через день и у меня было больше времени, чтобы восстановиться. Делал всё что мог, и это сработало. Большое спасибо моему физиотерапевту. Мы все разные, возможно, я просто очень быстро восстанавливаюсь», — сказал Джокович во время послематчевого интервью.
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