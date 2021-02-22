Чемпионка US Open Андрееску пропустит три следующих турнира

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что пропустит следующие турниры из-за повреждения. О планах чемпионки US Open 2019 года объявил её агент, сообщает TSN.

Из-за травмы ноги 8-я ракетка мира приняла решение пропустит три следующих турнира, они будут проходить в Аделаиде (Австралия), Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ). Андрееску рассчитывает вернуться на корт на «Мастерсе» в Майами, который стартует 23 марта.

По словам агента, травма Андрееску не слишком серьёзная, но она решила восстановиться, чтобы избежать негативного влияния на здоровье в долгосрочной перспективе.

Андрееску в феврале 2021 года провела первый матч с октября 2019 года, где она выступала на Итоговом турнире WTA. После этого канадская теннисистка залечивала травмы. На Australian Open-2021 канадская теннисистка дошла до второго круга.