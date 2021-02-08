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Чемпионка US Open Андрееску одержала победу в первом матче с октября 2019 года

Чемпионка US Open Андрееску одержала победу в первом матче с октября 2019 года
Теннис / Australian Open 2021 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла во второй круг Australian Open. Чемпионка US Open 2019 года на старте турнира обыграла Михаэлу Бузэрнеску из Румынии. Матч закончился со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. Восьмая ракетка мира Андрееску выполнила три эйса, избежала двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Её оппонентка, 138-я ракетка мира, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Андрееску провела первый матч с октября 2019 года, где она выступала на Итоговом турнире WTA. После этого канадская теннисистка залечивала травмы.

Следующей соперницей Андрееску станет Сэ Шувэй, представляющая Тайбэй.

Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 08:10 МСК
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Михаэла Бузэрнеску
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
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