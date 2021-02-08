Чемпионка US Open Андрееску одержала победу в первом матче с октября 2019 года

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла во второй круг Australian Open. Чемпионка US Open 2019 года на старте турнира обыграла Михаэлу Бузэрнеску из Румынии. Матч закончился со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. Восьмая ракетка мира Андрееску выполнила три эйса, избежала двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Её оппонентка, 138-я ракетка мира, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Андрееску провела первый матч с октября 2019 года, где она выступала на Итоговом турнире WTA. После этого канадская теннисистка залечивала травмы.

Следующей соперницей Андрееску станет Сэ Шувэй, представляющая Тайбэй.