Чемпионка US Open Андрееску одержала победу в первом матче с октября 2019 года
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла во второй круг Australian Open. Чемпионка US Open 2019 года на старте турнира обыграла Михаэлу Бузэрнеску из Румынии. Матч закончился со счётом 6:2, 4:6, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. Восьмая ракетка мира Андрееску выполнила три эйса, избежала двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Её оппонентка, 138-я ракетка мира, ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
Андрееску провела первый матч с октября 2019 года, где она выступала на Итоговом турнире WTA. После этого канадская теннисистка залечивала травмы.
Следующей соперницей Андрееску станет Сэ Шувэй, представляющая Тайбэй.
Australian Open (ж). 1-й круг
08 февраля 2021, понедельник. 08:10 МСК
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|4
|6
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|6
|3
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
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