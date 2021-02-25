Глава Australian Open: Джоковича несправедливо критиковали за предложения улучшить условия

Директор Australian Open Крэйг Тили рассказал о ситуации с сербом Новаком Джоковичем, который во время прошедшего австралийского турнира «Большого шлема» предложил организаторам улучшить условия теннисистов, находившихся в изоляции.



«Он отправил мне сообщение в WhatsApp, сидя на карантине в Аделаиде, и у него была куча предложений, чтобы помочь 72 теннисистам, которые были здесь изолированы. Половина из которых не могли тренироваться. Потом выяснилось, что кто-то из его команды или кто-то из организаторов слил это. Тогда это выглядело так, будто он прислал список требований. Это была несправедливая критика в его адрес, потому что у нас был открытый диалог», — приводит слова Тили Fox Sports Australia.



Он добавил, что Новак часто старается сделать что-то во благо других теннисистов: «Я с ним всегда хорошо общался. В этом году это лучший Джокович из тех, которые когда-либо были, даже несмотря на то что это было тяжёлое время и на него оказывалось большое давление. Часто он просто пытается помочь другим, иногда просто не выбирает нужное для этого время. В конце концов, он замечательный спортсмен».



33-летний Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии-2021, победив в финале россиянина Даниила Медведева.

Джокович призвал директора AO улучшить условия для теннисистов, оказавшихся в изоляции