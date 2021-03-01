19-летний Серундоло выиграл турнир в Кордове, на котором дебютировал в ATP-туре

19-летний Хуан Мануэль Серундоло выиграл свой дебютный турнир ATP. В финале соревнований в Кордове (Аргентина) аргентинец, пробившийся в основную сетку через квалификацию, обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа, посеянного под пятым номером, со счётом 6:0, 2:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Серундоло ни разу не подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

Призовой фонд соревнований составил $ 393 935. В прошлом году победителем турнира стал чилиец Кристьян Гарин. В финале он нанёс поражение представителю Аргентины Диего Шварцмана со счётом 2:6, 6:4, 6:0.