Медведев — о сетке турнира в Роттердаме: здесь четверо из топ-10, это невероятно

Теннисист Даниил Медведев прокомментировал стартовавший турнир в Роттердаме. В первом круге турнира россиянин 3 марта встретится с сербом Душаном Лайовичем.
«Сетка здесь действительно сильная. Я думаю, это один из самых сильных составов турнира ATP 500, которые я когда-либо видел. Здесь четверо теннисистов из топ-10, что просто невероятно.
Победы на турнирах дают уверенность. Я выиграл три турнира подряд, пусть один из них – ATP Cup — и был командным. Когда ты обретаешь уверенность в себе, в трудные моменты тебе кажется, что ты всегда можешь выйти победителем или вернуться в игру, когда это необходимо, и заставить соперника ошибиться», — приводит сайт ATP слова Медведева.
Если 25-летний Медведев сумеет выйти в финал этого турнира, он станет второй ракеткой мира, опередив Рафаэля Надаля.
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