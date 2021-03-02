Медведев — о сетке турнира в Роттердаме: здесь четверо из топ-10, это невероятно

Теннисист Даниил Медведев прокомментировал стартовавший турнир в Роттердаме. В первом круге турнира россиянин 3 марта встретится с сербом Душаном Лайовичем.



«Сетка здесь действительно сильная. Я думаю, это один из самых сильных составов турнира ATP 500, которые я когда-либо видел. Здесь четверо теннисистов из топ-10, что просто невероятно.



Победы на турнирах дают уверенность. Я выиграл три турнира подряд, пусть один из них – ATP Cup — и был командным. Когда ты обретаешь уверенность в себе, в трудные моменты тебе кажется, что ты всегда можешь выйти победителем или вернуться в игру, когда это необходимо, и заставить соперника ошибиться», — приводит сайт ATP слова Медведева.



Если 25-летний Медведев сумеет выйти в финал этого турнира, он станет второй ракеткой мира, опередив Рафаэля Надаля.

Дойти до финала! Четыре матча отделяют Даниила Медведева от звания второй ракетки мира Даниил Медведев в ближайшее время обойдёт в рейтинге Рафаэля Надаля. И это может случиться уже на турнире в Роттердаме.