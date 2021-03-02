Медведев признался, что чувствует давление из-за возможности стать второй ракеткой мира

Теннисист Даниил Медведев поделился мнением о возможности подняться на второе место рейтинга АТР в случае успешного выступления на турнире в Роттердаме.



Россиянин признал, что такой шанс сопряжен с дополнительным давлением, но он полон решимости преодолеть его от матча к матчу ради желания завоевать трофей в Нидерландах.



«Чувствовать какое-то давление — нормальная часть теннисной карьеры. Я бы сказал, что сильное давление из-за рейтингового ожидания начнётся примерно в четвертьфинале или полуфинале. Во время первого или второго круга до этого ещё довольно далеко. Я готовлюсь к своему первому матчу и совсем не думаю об этом, но наверняка, когда приблизится решающие матчи, давление внутри меня появится», — приводит сайт ATP слова Медведева.



Если 25-летний Медведев сумеет выйти в финал этого турнира, он станет второй ракеткой мира, опередив Рафаэля Надаля.

Дойти до финала! Четыре матча отделяют Даниила Медведева от звания второй ракетки мира Даниил Медведев в ближайшее время обойдёт в рейтинге Рафаэля Надаля. И это может случиться уже на турнире в Роттердаме.