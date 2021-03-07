Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александрова и Касаткина проиграли стартовые матчи на турнире в Дубае

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Дарья Касаткина не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В стартовом матче Александрова потерпела поражение от американки Кори Гауфф со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Александрова один раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17. Гауфф подала 4 эйса, 12 раз ошиблась на подаче и сделала 7 брейков. Победу в матче Гауфф принесли два выигранных тай-брейка.

Касаткина в первом круге за 2 часа уступила француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

Напомним, ранее во второй круг вышли россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов, вступит в борьбу завтра, 8 марта.