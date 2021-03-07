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Александрова и Касаткина проиграли стартовые матчи на турнире в Дубае

Александрова и Касаткина проиграли стартовые матчи на турнире в Дубае
Теннис / WTA 0
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Дарья Касаткина не смогли выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

В стартовом матче Александрова потерпела поражение от американки Кори Гауфф со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (8:10). Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Александрова один раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 17. Гауфф подала 4 эйса, 12 раз ошиблась на подаче и сделала 7 брейков. Победу в матче Гауфф принесли два выигранных тай-брейка.

Касаткина в первом круге за 2 часа уступила француженке Ализе Корне со счётом 4:6, 6:3, 1:6.

Напомним, ранее во второй круг вышли россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова. Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов, вступит в борьбу завтра, 8 марта.

Дубай (ж). 1-й круг
07 марта 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 7 10
6 3 		6 6 8
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Дубай (ж). 1-й круг
07 марта 2021, воскресенье. 15:10 МСК
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 1
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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