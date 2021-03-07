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Датчанка Клара Таусон завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Лионе

Датчанка Клара Таусон завоевала первый титул в карьере, выиграв турнир в Лионе
Теннис / WTA 0

Датчанка Клара Таусон завоевала первый титул в карьере, став победительницей турнира категории WTA 250 в Лионе (Франция). В финальном матче 18-летняя Таусон нанесла поражение швейцарке Виктории Голубич со счётом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась полтора часа. Таусон семь раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. Голубич не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы.

Таусон, занимающая 139-е место в рейтинге WTA, начала турнир в Лионе с квалификации. В первом матче основной сетки она нанесла поражение россиянке Екатерина Александровой, которая была посеяна под первым номером. Далее на пути к титулу Клара обыграла венгерку Тимю Бабош, итальянку Камилу Джорджи и седьмую сеяную испанку Паулу Бадоса.

Лион. Финал
07 марта 2021, воскресенье. 17:40 МСК
Клара Таусон
139
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Виктория Голубич
130
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
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