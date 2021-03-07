Диего Шварцман выиграл турнир в Буэнос-Айресе
Аргентинский теннисист Диего Шварцман стал победителем турнира категории ATP 250 в Буэнос-Айресе. В финальном матче первый сеяный Шварцман разгромил соотечественника Франсиско Серундоло, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Шварцман один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. Серундоло не подал ни одного эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
Для девятой ракетки мира Шварцмана титул стал четвёртым в карьере и первым с 2019 года.
Отметим, что на пути к финалу Серундоло обыграл трёх сеяных теннисистов: француза Бенуа Пэра (3), испанца Пабло Андухара (6) и его соотечественника Альберта Рамоса- Виньоласа (5).
Буэнос-Айрес. Финал
07 марта 2021, воскресенье. 21:15 МСК
9
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
137
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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