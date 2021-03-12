Новак Джокович: мой главный приоритет — выиграть как можно больше ТБШ

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что целенаправленно готовится к выступлению на «Ролан Гаррос» 2021 года.

Если у Джоковича получится победить на Открытом чемпионате Франции в этом году, он станет первым теннисистом в истории, выигравшим каждый турнир «Большого шлема» по нескольку раз. Однако такая же возможность есть у вернувшегося в тур швейцарца Роджера Федерера.

«Да, сейчас для меня главным приоритетом является выиграть как можно больше титулов «Большого шлема». Я пытаюсь организовать свой график в соответствии с этим, особенно для «Ролан Гаррос», — приводит слова серба Tennis Head.

Старт «Ролан Гаррос» 2021 года запланирован на 23-е мая. На парижском грунте Джокович выигрывал лишь однажды: в 2016 году в финальном поединке он обыграл британца Энди Маррея со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:4.