Блинкова и Грачёва узнали соперниц на турнире в Монтеррее

Российские теннисистки узнали соперниц на турнире WTA-250 в Монтеррее (Мексика), сообщается на сайте WTA.
В первом круге Анна Блинкова встретится с «квалифаером», Варвара Грачёва — с китаянкой Чжэн Сайсай, посеянной под третьим номером. Через квалификацию в основную сетку может пройти ещё одна россиянка Анна Калинская.
Первый номер посева Слоан Стивенс (США) встретится с «квалифаером», как и Надия Подороска (Аргентина). Финалистка прошлогодних соревнований Мари Боузкова сыграет с итальянкой Ясмине Паолини.
Турнир в Монтеррее пройдёт с 15 по 21 марта.
Действующая чемпионка турнира в Монтеррее — украинка Элина Свитолина. В прошлом году она в трех сетах со счётом 7:5, 4:6, 6:4 обыграла Боузкову. В нынешнем сезоне Свитолина отказалась от участия в турнире.
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