Гауфф высказалась о будущем матче со Свёнтек в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Риме

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в интервью на корте высказалась о будущем матче против первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек в 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Поединок между спортсменками пройдёт 16 мая.

— В следующем раунде вам предстоит встретиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Она ведёт с большим преимуществом в ваших личных встречах. Вы попробуете что-то изменить?

— Я не могу этого гарантировать. С Игой сложно играть, особенно на грунте. Всё-таки много причин, почему она первая в рейтинге WTA. Но я чувствую, что с каждым матчем становлюсь всё лучше. Я в любом случае очень рада сыграть в полуфинале.

Напомним, ранее в матче 1/4 финала Гауфф в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающую седьмое место в рейтинге WTA, со счётом 7:6 (7:4), 6:1.