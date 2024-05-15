«Очень странный матч». Ольховский — о встрече между Медведевым и Полом

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский подвёл итоги встречи четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Томми Полом.

«Очень странный матч. Медведев сделал много неестественных ошибок, а Пол играл очень стабильно, без всплесков и падений, как он умеет. Думаю, сказалось то, что вчера Даниил сыграл очень плотный, тяжёлый матч, который поздно завершился. После таких встреч очень сложно перестроиться и выйти играть в дневную сессию, у него практически не было времени на восстановление», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

В матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Томми Пол встретится с девятой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Себастьяна Баэса из Аргентины.