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«Очень странный матч». Ольховский — о встрече между Медведевым и Полом

«Очень странный матч». Ольховский — о встрече между Медведевым и Полом
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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский подвёл итоги встречи четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Томми Полом.

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Очень странный матч. Медведев сделал много неестественных ошибок, а Пол играл очень стабильно, без всплесков и падений, как он умеет. Думаю, сказалось то, что вчера Даниил сыграл очень плотный, тяжёлый матч, который поздно завершился. После таких встреч очень сложно перестроиться и выйти играть в дневную сессию, у него практически не было времени на восстановление», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

В матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Томми Пол встретится с девятой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Себастьяна Баэса из Аргентины.

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