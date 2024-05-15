Янчук назвал закономерным поражение Медведева в матче четвёртого круга «Мастерса» в Риме
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук прокомментировал поражение четвёртой ракетки мира из России Даниила Медведева в матче четвёртого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
«На мой взгляд, поражение закономерное. Даниил выглядел неубедительно на этом турнире, он не смог подойти к нему в оптимальной форме. Всё-таки грунт — это не его покрытие, и пока у него не получается раскрыть свои лучшие игровые способности. Также он мало обостряет, держит оборону, контратакует, но сам редко создаёт какие-то опасные положения для соперников», — приводит слова Янчука ТАСС.
Напомним, россиянин в двух сетах уступил американцу Томми Полу, занимающему 16-е место в рейтинге ATP, со счётом 1:6, 4:6.
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