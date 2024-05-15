«У меня то взлёты, то падения». Медведев — о своих результатах

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свои выступления на последних турнирах.

«Есть причина, по которой я сейчас меньше тренируюсь, — это моё тело. Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в Мадриде. Не знаю, почему у меня ничего не получилось сегодня. Надеюсь, я смогу снова начать отрабатывать подачи, потому что до этого я тренировал удары. Старался уделять много времени тренировкам ударов.

Да, были времена, когда я мог делать всё, кроме подачи на тренировочном корте. Я подавал только в матчах. Я надеюсь, что смогу больше практиковаться и вернуть себе ту подачу, которую я люблю. Да, у меня был спад, и это стоило мне очков. Надеюсь, я смогу отыграть их. Давайте посмотрим. У меня то взлёты, то падения", — сказал Медведев на пресс-конференции.