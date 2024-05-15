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Томми Пол прокомментировал победу над Медведевым на «Мастерсе» в Риме

Томми Пол прокомментировал победу над Медведевым на «Мастерсе» в Риме
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16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол отреагировал на победу в матче четвёртого круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) над четвёртой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Американец одержал победу в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2024, вторник. 19:15 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«В прошлом году Медведев выбил меня из колеи своей победой в полуфинале в Индиан-Уэллсе. Так что сегодня был хороший ответ (смеётся)», – сказал Пол после матча.

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) в 2023 году Медведев обыграл Пола в трёх сетах (1:6, 7:6, 6:2).

В матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия) Томми Пол встретится с девятой ракеткой мира, поляком Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Себастьяна Баэса из Аргентины. Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. При этом за карьеру россиянин не смог защитить ни одного титула, который выиграл, и ни разу не побеждал на одном и том же турнире дважды.

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