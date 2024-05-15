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«Мастерс» в Риме, 15 мая: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Риме, 15 мая: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 15 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) пройдут четвертьфинальные матчи. Игровой день начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание четвертьфинальных матчей

Алехандро Табило (Чили, 29) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — не ранее 16:00 мск

Александр Зверев (Германия, 3) — Тейлор Фритц (США, 11) — не ранее 21:30 мск

Напомним, действующим чемпионом «Мастерса» в Риме является российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5). Медведев завершил выступление на текущем турнире, уступив в матче четвёртого круга американцу Томми Полу.

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