На турнире в Риме не осталось теннисистов из России

Российские теннисисты завершили выступления на мужском и женском турнирах категории «Мастерс» и WTA-1000 в Риме (Италия) в одиночном и парном разрядах. Последним соревнования в итальянской столице покинул четвёртый номер рейтинга ATP Даннил Медведев, проигравший в 1/8 финала 16-й ракетке мира американцу Томми Полу (1:6, 4:6).

Российские теннисисты на турнире в Риме

Мужчины. Одиночный разряд.

07.05.2024. 1/64 финала. Корентен Муте (83, Франция) — Роман Сафиуллин (39, Россия) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2.

10.05.2024. 1/32 финала. Бен Шелтон (14-я ракетка мира, США) — Павел Котов (63, Россия) — 4:6, 6:3, 6:4.

11.05.2024. 1/32 финала. Томми Пол (16, США) — Аслан Карацев (86, Россия) — 6:4, 6:2.

13.05.2024. 1/16 финала. Александр Мюллер (109, Франция) — Андрей Рублёв (6, Россия) — 3:6, 6:3, 6:2.

14.05.2024. 1/8 финала. Томми Пол (16, США) — Даннил Медведев (4, Россия) — 6:4, 6:2.

Женщины. Одиночный разряд.

07.05.2024. 1/64 финала. Паула Бадоса (126, Испания) — Мирра Андреева (40, Россия) — 6:4, 6:2.

09.05.2024. 1/32 финала. Анжелика Кербер (331, Германия) — Вероника Кудерметова (25, Россия) — 6:3, 6:0.

09.05.2024. 1/32 финала. Диана Шнайдер (62, Россия) — Людмила Самсонова (17, Россия) — 6:1, 6:3.

09.05.2024. 1/32 финала. Александра Саснович (113, Беларусь) — Екатерина Александрова (18, Россия) — 6:0, 6:1.

09.05.2024. 1/32 финала. Жаклин Кристиан (68, Румыния) — Элина Аванесян (72, Россия) — 5:7, 6:2, 6:2.

10.05.2024. 1/32 финала. Даниэль Коллинз (15, США) — Анна Блинкова (46, Россия) — 6:4, 0:0 — отказ.

10.05.2024. 1/32 финала. Сара Соррибес-Тормо (47, Испания) — Анастасия Павлюченкова (21, Россия) — 6:3, 1:6, 7:5.

10.05.2024. 1/32 финала. Елена Остапенко (10, Латвия) — Анастасия Потапова (43, Россия) — 6:4, 6:2.

11.05.2024. 1/16 финала. Паула Бадоса (126, Испания) — Диана Шнайдер (62, Россия) — 5:7, 6:4, 6:4.

11.05.2024. 1/16 финала. Наоми Осака (173, Япония) — Дарья Касаткина (11, Россия) — 6:3, 6:3.

12.05. 2024. 1/16 финала. Элина Свитолина (19, Украина) — Анна Калинская (26, Россия) — 6:3, 6:3.

Женщины. Парный разряд.

09.05.2024. 1/16 финала. Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (обе — Украина) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (обе — Россия) — 6:0, 6:3.

11.05.2024. 1/16 финала. Се Шувэй(Тайвань)/Элисе Мертенс (Бельгия) — Анна Калинская/Елена Веснина (обе — Россия) — 7:5, 6:2.

12.05. 2024. 1/8 финала. Кори Гауфф (CША)/Эрин Рутлифф (Австралия) — Мирра Андреева/Вера Звонарёва ( (обе — Россия) — 4:6, 6:4, 1:0 (10:8).

14.05.2024. 1/4 финала. Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (обе — США) — Александра Панова (Россия)/Джулиана Олмос (Мексика) — 6:3, 7:5.

15.05.2024. 1/4 финала. Синьюй Ван/Чжэн Сайсай (обе — Китай) — Вероника Кудерметова(Россия)/Чань Хаочин (Тайвань) — неявка.