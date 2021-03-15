Мугуруса поднялась на 2-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Соболенко — на 7-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 15 марта испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поднялась на вторую строчку, бельгийка Элисе Мертенс — на четвёртую, представительница Беларуси Арина Соболенко — на седьмую, американка Джессика Пегула — на девятую. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, сохранила за собой 15-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA. 15 марта
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185
2 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1805
3 (2). Дженнифер Брэйди (США) — 1487
4 (9). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1060
5 (3). Серена Уильямс (США) — 965
6 (4). Каролина Мухова (Чехия) — 910
7 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 902
8 (6). Эшли Барти (Австралия) — 901
9 (10). Джессика Пегула (США) — 886
10 (7). Ига Свёнтек (Польша) — 870
...
15 (15). Вероника Кудерметова (Россия) — 552
...25 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 461
...31 (25). Екатерина Александрова (Россия) — 372
32 (47). Анастасия Потапова (Россия) — 365
...59 (93). Светлана Кузнецова (Россия) — 177
...66 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 152
...70 (62). Людмила Самсонова (Россия) — 137
...76 (71). Варвара Грачёва (Россия) — 118
...79 (88). Вера Звонарёва (Россия) — 115.
Рейтинг доступен на «Чемпионате»
Большой теннис возвращается в Россию! Наши девушки сражаются за главный трофей St. Petersburg Ladies Trophy 2021. С 13 по 21 марта в КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. Билеты на «Чемпионате»!
- 15 марта 2021
-
10:42
-
10:10
-
09:40
-
09:20
-
08:48
-
08:43
-
08:35
-
08:27
- 14 марта 2021
-
22:57
-
21:49
-
20:33
-
19:49
-
19:15
-
18:59
-
18:27
-
18:22
-
17:16
-
11:19
-
09:15
-
07:29
- 13 марта 2021
-
22:02
-
21:49
-
19:52
-
19:26
-
19:21
-
18:57
-
17:11
-
16:28
-
15:26
-
14:34
-
13:25
-
11:01
-
10:19
-
09:34
-
08:32