Мугуруса поднялась на 2-ю строчку в чемпионской гонке WTA, Соболенко — на 7-ю

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 15 марта испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поднялась на вторую строчку, бельгийка Элисе Мертенс — на четвёртую, представительница Беларуси Арина Соболенко — на седьмую, американка Джессика Пегула — на девятую. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, сохранила за собой 15-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA. 15 марта

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 2185

2 (5). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1805

3 (2). Дженнифер Брэйди (США) — 1487

4 (9). Элисе Мертенс (Бельгия) — 1060

5 (3). Серена Уильямс (США) — 965

6 (4). Каролина Мухова (Чехия) — 910

7 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 902

8 (6). Эшли Барти (Австралия) — 901

9 (10). Джессика Пегула (США) — 886

10 (7). Ига Свёнтек (Польша) — 870

...

15 (15). Вероника Кудерметова (Россия) — 552

...25 (18). Дарья Касаткина (Россия) — 461

...31 (25). Екатерина Александрова (Россия) — 372

32 (47). Анастасия Потапова (Россия) — 365

...59 (93). Светлана Кузнецова (Россия) — 177

...66 (57). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 152

...70 (62). Людмила Самсонова (Россия) — 137

...76 (71). Варвара Грачёва (Россия) — 118

...79 (88). Вера Звонарёва (Россия) — 115.

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