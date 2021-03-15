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Екатерина Александрова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA

Екатерина Александрова опустилась на одну строчку в рейтинге WTA
Теннис / WTA 0
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В обновлённом рейтинге WTA от 15 марта российская теннисистка Екатерина Александрова опустилась на 34-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 15 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7835
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7255
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (7). Серена Уильямс (США) — 4915
8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 4815
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4571

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1900
...36 (34). Вероника Кудерметова (Россия) — 1800
...39 (41). Светлана Кузнецова (Россия) — 1735
...45 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630
...61 (58). Дарья Касаткина (Россия) — 1295
...71 (70). Анна Блинкова (Россия) — 1114
...74 (88). Анастасия Потапова (Россия) — 1061
...94 (94). Варвара Грачёва (Россия) — 858.

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