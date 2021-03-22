Александр Зверев поднялся на 6-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-5 — трое россиян
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 22 марта немец Александр Зверев поднялся на шестую строчку, болгарин Григор Димитров — на восьмую. В первую пятёрку входят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.
Чемпионская гонка ATP. 22 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1950.
3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1440.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1360.
5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1265.
6 (10). Александр Зверев (Германия) — 925.
7 (7). Мартон Фучович (Венгрия) — 555.
8 (12). Григор Димитров (Болгария) — 495.
9 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495.
10 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 460.
...22 (20). Карен Хачанов (Россия) — 360.
...99 (87). Евгений Тюрнев (Россия) — 95.
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