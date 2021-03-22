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Александр Зверев поднялся на 6-ю строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-5 — трое россиян

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 22 марта немец Александр Зверев поднялся на шестую строчку, болгарин Григор Димитров — на восьмую. В первую пятёрку входят россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев.



Чемпионская гонка ATP. 22 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2140.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1950.

3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1440.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1360.

5 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1265.

6 (10). Александр Зверев (Германия) — 925.

7 (7). Мартон Фучович (Венгрия) — 555.

8 (12). Григор Димитров (Болгария) — 495.

9 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 495.

10 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 460.

...22 (20). Карен Хачанов (Россия) — 360.

...99 (87). Евгений Тюрнев (Россия) — 95.