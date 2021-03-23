Хуан-Мартин дель Потро перенесёт ещё одну операцию на колене
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро сообщил, что перенесёт ещё одну операцию на колене.
«Я сейчас в Чикаго. Консультировался с доктором, и завтра мне предстоит ещё одна операция на колене. Мы пробовали консервативную терапию, но боль не исчезла. Доктор знает, что я хочу снова играть в теннис и выступить на Олимпийских играх, поэтому мы договорились, что операцию нужно сделать как можно скорее.
Конечно, эти последние несколько недель были для меня нелёгкими. Всё так тяжело с тех пор, как умер мой отец. Но также я чувствую силу, которую он посылает мне свыше. Надеюсь, что смогу преодолеть эту болезненную ситуацию. Не прекращу попытки вернуться на корт», — написал Дель Потро на своей странице в «Инстаграме».
Хуан-Мартин дель Потро: это мой год. Я не хочу закончить карьеру из-за состояния здоровья
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