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Симона Халеп снялась с турнира в Майами из-за травмы плеча

Симона Халеп снялась с турнира в Майами из-за травмы плеча
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп не вышла на матч третьего круга турнира категории WTA 1000 в Майами (США). Третья сеяная Халеп должна была сыграть с Анастасией Севастовой из Латвии.

Как сообщается на официальной странице WTA в «Твиттере», румынка снялась с соревнований из-за травмы правого плеча. Боль Халеп начала чувствовать уже во время тренировок в Майами.

«Приношу извинения за снятие с турнира, моя травма не позволяет мне продолжить борьбу. Печально, что я не могу продолжать. Надеюсь, в следующем году я вернусь сюда здоровой», — говорится в заявлении Халеп.

За выход в четвертьфинал Севастова сыграет с победительницей матча между обладательницей уайлд-кард Аной Конюх из Хорватии и 15-й сеяной полькой Игой Свёнтек.

Призовой фонд турнира в Майами превышает $ 3,2 млн.

Майами (ж). 3-й круг
27 марта 2021, суббота. 17:45 МСК
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
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