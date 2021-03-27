Симона Халеп снялась с турнира в Майами из-за травмы плеча

Румынская теннисистка Симона Халеп не вышла на матч третьего круга турнира категории WTA 1000 в Майами (США). Третья сеяная Халеп должна была сыграть с Анастасией Севастовой из Латвии.

Как сообщается на официальной странице WTA в «Твиттере», румынка снялась с соревнований из-за травмы правого плеча. Боль Халеп начала чувствовать уже во время тренировок в Майами.

«Приношу извинения за снятие с турнира, моя травма не позволяет мне продолжить борьбу. Печально, что я не могу продолжать. Надеюсь, в следующем году я вернусь сюда здоровой», — говорится в заявлении Халеп.

За выход в четвертьфинал Севастова сыграет с победительницей матча между обладательницей уайлд-кард Аной Конюх из Хорватии и 15-й сеяной полькой Игой Свёнтек.

Призовой фонд турнира в Майами превышает $ 3,2 млн.