Второй российский титул Касаткиной! После Москвы Дарье покорился ещё и Санкт-Петербург

Дарья Касаткина завоевала главный трофей в Петербурге, но получила чек на сумму в два раза меньше, чем чемпионка прошлого года.

Второй раз в сезоне Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира WTA. Месяц назад она выиграла в Мельбурне, и вот сейчас – в Санкт-Петербурге. До этого российские теннисистки не побеждали в Северной столице.

«Скорая помощь» для Касаткиной. После титула в Мельбурне Дарья снова рвётся в топ-50 Благодаря победе на турнире WTA-250 Дарья Касаткина поднялась сразу на 18 позиций в рейтинге. Когда её опять ждать в десятке?

Нынешний розыгрыш турнира в Санкт-Петербурге категории WTA-500 оказался самым российским за всю историю его проведения. Виданное ли дело – сразу 7 наших теннисисток попали в 1/4 финала! Компанию Екатерине Александровой (1), Маргарите Гаспарян (WC), Вере Звонарёвой (WC), Анастасии Гасановой (Q), Светлане Кузнецовой (4), Дарье Касаткиной (8) и Веронике Кудерметовой (2) в восьмёрке сильнейших турнира составила только одна иностранка Жаклин Кристиан (Q) из Румынии. Таким образом представительницы России повторили достижение американок в Окленде-1993, где их тоже было 7 на этой стадии турнира.

Когда Кузнецова в четвертьфинале отыгралась с 0:1 по сетам и в итоге выбила из сетки Кристиан, стало ясно, что впервые в истории турнира в Санкт-Петербурге титул достанется представительнице России. В первом розыгрыше соревнования в 1991 году победила советская теннисистка Лариса Савченко, которая позже представляла в туре Латвию. А когда соревнования возобновились в 2016 году, россиянки регулярно доходили до полуфинала, но в решающий матч пробиться им никак не удавалось.

Все чемпионки турнира WTA в Санкт-Петербурге до нынешнего розыгрыша:

1991. Лариса Савченко (СССР)

2016. Роберта Винчи (Италия)

2017. Кристина Младенович (Франция)

2018. Петра Квитова (Чехия)

2019-2020. Кики Бертенс (Нидерланды) 1991. Лариса Савченко (СССР)2016. Роберта Винчи (Италия)2017. Кристина Младенович (Франция)2018. Петра Квитова (Чехия)2019-2020. Кики Бертенс (Нидерланды)

Полуфинальные пары составили Гаспарян – Звонарёва и Кузнецова – Касаткина. Гаспарян справилась со Звонарёвой в двух сетах, причём во второй партии дело дошло до тай-брейка, в котором Маргарита спаслась с четырёх сетболов соперница и добилась победы. А вот поединок Кузнецовой и Касаткиной растянулся на три сета. Причём каждая партия проходила с подавляющим преимуществом одной из соперниц. Сначала Кузнецова за 34 минуты выиграла 6:1, затем Дарья ещё быстрее навесила Светлане баранку – 6:0 за 30 минут. В решающем отрезке матча Касаткина продолжила доминировать, в общей сложности взяв 8 геймов подряд, а в концовке партии сделала ещё один контрольный брейк – 1:6, 6:0, 6:2. Так в решающий матч турнира в Санкт-Петербурге – 2021 вышли 26-летняя Гаспарян и 23-летняя Касаткина.

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«Если долго мучиться, что-нибудь получится», — прокомментировала в «инстаграме» свой выход в финал Маргарита Гаспарян. Эти слова как нельзя кстати подходят к обеим финалисткам. Маргарита последние несколько лет страдала из-за многочисленных травм, никак не могла пробиться в решающие стадии турниров и в итоге откатилась за пределы первой сотни. Касаткина тоже после победы на Кубке Кремля – 2018 два сезона по сути провалила, и поэтому, когда в феврале-2021 выиграла турнир в Мельбурне, разрыдалась от счастья. Выход в решающий матч в Санкт-Петербурге позволит обеим теннисисткам заметно улучшить позиции в рейтинге уже в ближайший понедельник. Дарья вернётся в топ-50, а Маргарита – в топ-100.

Финал гораздо убедительнее своей соперницы начала Дарья Касаткина – сделала два брейка, один правда потеряла, и в итоге повела 4:1. В этот момент Гаспарян пригласила на корт врача, было видно, что Маргарита испытывает проблемы со спиной. Несколько минут доктор «колдовал» над ней, после чего матч продолжился. Но спасти партию Гаспарян уже не смогла – Касаткина повела в матче 6:3. На старте второй партии девушки обменялись брейками, а когда Маргарита проиграла и вторую подачу, она отказалась продолжать борьбу – 6:3, 2:1 (отказ).

Так Касаткина выиграла свой 4-й титул в карьере и уже второй в России. После Кубка Кремля-2018 Дарье покорился ещё и Санкт-Петербург. В сезоне-2021 Касаткина уже второй раз становится чемпионкой после Мельбурна. Вместе с питерским трофеем Касаткина получила ещё и чек на сумму $ 68 570. Любопытно, что это более чем в два раза меньше, чем увезла в прошлом году чемпионка-2020 Кики Бертенс ($ 146 500), ещё в докоронавирусную эпоху. 470 рейтинговых очков, которые заработала здесь Касаткина, позволят ей разом перепрыгнуть с 61-го места на 38-е. Она окажется рядом с другими россиянками – Александровой, Кузнецовой и Кудерметовой.