Доминик Тим объяснил снятие с «Мастерса» в Монте-Карло

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал своё снятие с турнира в Монте-Карло, который начнётся 10 апреля.
«После Дохи и Дубая мне нужен был перерыв. Я ещё не готов на 100%. Мне очень жаль, я бы с удовольствием поиграл в Монте-Карло, но ничего не выйдет. Впереди трудные недели, у меня много работы», — сказал Доминик.
Вместо турнира в Монте-Карло Тим будет тренироваться на грунте у себя на родине под бдительным оком своего тренера Николаса Массу. 27-летний теннисист не уточнил, с какими именно проблемами он столкнулся.
В начале этого года чемпион Открытого чемпионата США рассказал о проблеме с ногами, которая беспокоила его в последние месяцы. По словам его отца Вольфганга, это связано с тем, что он скользит по жёстким кортам, и это скорее периодическая боль.
«У каждого есть своё слабое место. Но ничего серьёзного, у Доминика всегда проблемы со скольжением на жёстких кортах», — сказал отец четвёртой ракетки мира.
Тим впервые с 2013 года не будет играть на турнире в Монако. Лучшее выступление австрийца в Монте-Карло состоялось в 2018 году, когда он дошёл до четвертьфинала, а затем проиграл Рафаэлю Надалю.
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