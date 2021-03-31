Доминик Тим снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

Австрийский теннисист Доминик Тим не примет участие в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Об этом сообщается на странице Entry List Updates в «твиттере».



Из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир Монте-Карло был отменён. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Фабио Фоньини. В 2019 году в финале соревнований он обыграл серба Душана Лайовича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.



Сообщалось также, что турнир пройдёт при пустых трибунах. Причиной послужили новые ограничительные меры, которые будут действовать в Монако до 3 мая. Сам турнир должен пройти с 11 по 18 апреля.



Ранее Доминик отказался от участия в турнире категории АТР-500 в Барселоне (Испания), где является действующим чемпионом. Вместо этого он сыграет на новом соревновании тура – ATP-250 в Белграде (Сербия), который состоится в те же даты.

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